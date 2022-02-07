Три простые и легкие привычки, которые помогут сделать день продуктивным

В ХХІ веке все идет настолько стремительно, что порой люди забывают о своем здоровье, работая с утра до ночи. В связи с этим у них снижается продуктивность. В такие моменты приходит осознание важности правильного режима дня. Однако прийти к нему очень сложно.

Нутрициолог Алена Степанова рассказала изданию Мarie Сlaire, как выработать полезные привычки, с помощью которых удастся улучшить самочувствие. Это три простых правила – здоровый сон, количество воды и баланс микроэлементов.

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Здоровый сон

Правильно организовать свой сон помогут только постепенные изменения. Это займет две-три недели, однако результат останется навсегда. Схема очень простая – каждый день поднимайтесь с кровати на несколько минут раньше прежнего. Также важно помнить, что оптимальное время отхода ко сну 22:00–23:00. Если ложиться позже – постигнет сбой биологических часов, так как отбой после полуночи не дает организму полноценного отдыха.

Кроме того, спать нужно в полной темноте, при комфортной температуре, достаточной влажности и отсутствии любых раздражителей. От гаджетов лучше отказаться за час до сна. Не помешает проветрить комнату.

Контроль употребления воды

Если вы пьете много воды, то последний стакан должен быть употреблен не позже, чем за час до отхода ко сну. В противном случае, на утро появится опухлое лицо и отеки. Кроме того, в случае "водного" режима питания в течение всего дня вечером тело стоит поддать физическим нагрузкам. Например, прогуляться на свежем воздухе.

Контроль баланса микроэлементов

Организм очень нуждается в витаминах и микроэлементах. Именно от этого зависит состояние иммунной системы и ее способность противостоять сезонным заболеваниям. Анализы на их количество стоит сдавать не реже, чем раз в год. Причем, лучше в конце осени или в начале зимы. В это время их запасы истощаются, что приводит к болезням, сухости кожи и выпадению волос.

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