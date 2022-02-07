Три простые и легкие привычки, которые помогут сделать день продуктивным

Ульяна Виноградова
Lady
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Три простые и легкие привычки, которые помогут сделать день продуктивным

В ХХІ веке все идет настолько стремительно, что порой люди забывают о своем здоровье, работая с утра до ночи. В связи с этим у них снижается продуктивность. В такие моменты приходит осознание важности правильного режима дня. Однако прийти к нему очень сложно.

Нутрициолог Алена Степанова рассказала изданию Мarie Сlaire, как выработать полезные привычки, с помощью которых удастся улучшить самочувствие. Это три простых правила – здоровый сон, количество воды и баланс микроэлементов.

Неправильный режим дня снижает продуктивность.
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Здоровый сон

Правильно организовать свой сон помогут только постепенные изменения. Это займет две-три недели, однако результат останется навсегда. Схема очень простая – каждый день поднимайтесь с кровати на несколько минут раньше прежнего. Также важно помнить, что оптимальное время отхода ко сну 22:00–23:00. Если ложиться позже – постигнет сбой биологических часов, так как отбой после полуночи не дает организму полноценного отдыха.

Кроме того, спать нужно в полной темноте, при комфортной температуре, достаточной влажности и отсутствии любых раздражителей. От гаджетов лучше отказаться за час до сна. Не помешает проветрить комнату.

Спать лучше ложиться не позже 23:00.

Контроль употребления воды

Если вы пьете много воды, то последний стакан должен быть употреблен не позже, чем за час до отхода ко сну. В противном случае, на утро появится опухлое лицо и отеки. Кроме того, в случае "водного" режима питания в течение всего дня вечером тело стоит поддать физическим нагрузкам. Например, прогуляться на свежем воздухе.

Вечером не помешают физические нагрузки.

Контроль баланса микроэлементов

Организм очень нуждается в витаминах и микроэлементах. Именно от этого зависит состояние иммунной системы и ее способность противостоять сезонным заболеваниям. Анализы на их количество стоит сдавать не реже, чем раз в год. Причем, лучше в конце осени или в начале зимы. В это время их запасы истощаются, что приводит к болезням, сухости кожи и выпадению волос.

Организм особенно нуждается в витаминах зимой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько нужно спать школьникам.

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