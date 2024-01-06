Жители пострадавшего от попадания 'шахеда' дома в Киеве объединились для усиления противопожарной безопасности своих квартир

22 декабря 2023 года в дом по пр. Лобановского, 4-В попал российский "шахед", из-за чего в очередной раз стал вопрос о пожарной опасности в многоэтажках Киева.

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Жители этого дома самоорганизовались еще в 2022 году и начали развивать комфортное укрытие не только для себя, но и других жителей района. Они сделали в укрытии косметический ремонт, туалет, провели свет и интернет, закупили необходимую мебель и приборы для комфортного пребывания в укрытии, а также медицинские средства.

После попадания российского дрона инициативная группа жителей решила усилить средства противопожарной безопасности. Для начала они за свой счет закупили 100 огнетушителей для своих квартир.

В то же время, просто иметь средства пожаротушения недостаточно для эффективной борьбы с возможными пожарами. Надо знать, как действовать в кризисных ситуациях.

Чтобы научиться пользоваться огнетушителями по просьбе жильцов дома и при содействии Главного управления ГСЧС в г.Киев, представители Соломенского районного управления ГСЧС провели обучение по основам пожарной безопасности и пожаротушению, правилам обращения с огнетушителем. Основную партию огнетушителей раздали владельцам после учений.

Эта инициатива демонстрирует необходимость самоорганизации и обеспечения безопасности собственных домов, особенно в условиях войны и регулярных обстрелов.

В будущем жители дома планируют провести занятия по подготовке к оказанию первой медицинской помощи. Для этого они закупают необходимые медицинские средства, турникеты, носилки и кровоостанавливающие средства для индивидуального применения.

Жители дома говорят, что они живут по принципу: нужно знать как, иметь чем и быть ответственным.