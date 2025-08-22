Жили и творили Украинка, Лысенко, Старицкий и Саксаганский: в Киеве прокуратура остановила застройку рядом с уникальным музеем. Фото

В центре Киева, рядом с комплексом Музея выдающихся деятелей украинской культуры, планировалась застройка. Однако столичная прокуратура "отстояла право украинцев на сохранение живой истории" – музея, где рядом творили и жили Леся Украинка, Николай Лысенко, Михаил Старицкий и Панас Саксаганский.

Об этом 22 августа сообщил Офис генерального прокурора. Речь идет о музее в центре столицы, где в конце XIX – начале XX века жили семьи украинских художников.

Музей выдающихся деятелей украинской культуры был основан в 1987 году. Музейные экспозиции размещены непосредственно в мемориальных домах на ул. Саксаганского, которые сохранились до нашего времени, они являются естественными границами территории Музея, которой предоставлен статус охранной зоны. Интерьеры воссозданы такими, какими они были при жизни прославленных жителей.

"Несмотря на очевидную ценность этого места, еще в 2010 году Киевсовет неправомерно передал более 0,5 га земли в пользование частной компании под строительство офисно-жилого комплекса с гостиницей и паркингом. Участок расположен в пределах охранных зон музея и в историческом ареале столицы, где любое новое строительство прямо запрещено законом", – объяснили в ОГПУ.

Застройщик в течение многих лет пытался через суды обязать соответствующие органы охраны культурного наследия предоставить разрешения на земляные работы. Но судебные инстанции, включая Большую Палату Верховного Суда, подтвердили правовую позицию прокуроров и обязали вернуть земельный участок Киевскому горсовету.

"Эта правовая позиция стала ориентиром для дальнейшего применения законодательства по делам об охранных зонах культурных памятников. Прокуратура защитила не только конкретный музей, но и сам принцип: ни один бизнес-интерес не может преобладать над правом общества сохранять собственную историческую память", – считают в Офисе генпрокурора.

Правоохранители пообещали, что музей "и в дальнейшем будет оставаться открытым для киевлян и гостей столицы", и добавили, что будут продолжать "обеспечивать реальную защиту историко-архитектурной среды страны".

