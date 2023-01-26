Завтра на городские маршруты выйдут еще 13 автобусов, полученных Киевом от международных партнеров, – Кличко

Завтра на столичные маршруты выйдут еще 13 автобусов, которые город получил в начале января как помощь от международных партнеров. В начале года Киев получил 10 автобусов от столицы Латвии Риги и еще три – от Тампере (Финляндия).

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил европейских друзей, которые поддерживают и помогают Киеву и Украине.

"Завтра на столичные маршруты выйдут еще 13 автобусов, которые город получил в начале января как помощь от международных партнеров. Благодаря такой помощи от городов Рига и Тампере Киев улучшает транспортное сообщение", – написал мэр столицы и поблагодарил европейских друзей, которые поддерживают и помогают Киеву и Украине.

В частности, столица возобновляет работу двух автобусных маршрутов: автобус № 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова – станция метро "Лукьяновская", автобус № 97-К: "Улица Академика Ефремова – Рынок (Массив Новобеличи)".

На маршрут №9 выйдут автобусы Mercedes, полученные Киевом от Риги. Такие автобусы будут курсировать и по имеющемуся маршруту № 97. А на маршруте № 97-К будут ездить автобусы марки Volvo, которые Киеву предоставил финский город Тампере.

Виталий Кличко напомнил, что от Риги в начале этого года украинская столица получила еще 10 автобусов (первые 11 поступили в апреле прошлого года). А от Тампере получили 3 автобуса.