Завершат уже в 2026 году: Кличко показал, как проходит капремонт Харьковского шоссе в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко показал ход работ на Харьковском шоссе, где с ноября 2025 года продолжается масштабный капремонт. Комплекс работ с восстановлением движения планируют завершить в следующем году.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram, опубликовав фото.

"Благоприятные погодные условия позволили дорожникам выполнить за короткий промежуток времени значительный комплекс работ. А именно – проложить систему дождевой канализации, устроить новую основу дорожной одежды и асфальт в нижних слоях", – написал Кличко.

Он добавил, что параллельно обустраивают тротуары, велодорожки и ремонтируют три подземных пешеходных перехода.

"Обновили участок от ул. Литвинского до Тростянецкой по нечетной стороне, по которой уже открыли движение транспорта. Сейчас работы продолжаются с противоположной стороны улицы. Запланированный участок капремонта – почти 5,5 км. Комплекс работ с восстановлением движения планируют завершить в следующем году", – отметил мэр Киева.

Кличко уточнил, что магистраль отремонтируют с учетом принципов безбарьерности. В частности, в подземном пешеходном переходе рядом с Институтом химии высокомолекулярных соединений НАН Украины обустроят лифты.

"Для улучшения организации дорожного движения устроят новые светофоры. А в местах, где есть такая возможность – дополнительные полосы для левых поворотов", – написал глава столицы.