Зацепился на тросах: в Киеве мужчина упал в шахту лифта и пролетел пять этажей. Фото

В субботу, 22 марта, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина упал в шахту лифта одного из жилых домов в Голосеевском районе столицы и пролетел пять этажей.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели отмечают, что это произошло потому, что мужчина зацепился на тросах. К счастью, потерпевший остался жив.

"22 марта в 17:21 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме по ул. Красиловской в лифтовой шахте на уровне 4-го этажа находится человек", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели добрались до пострадавшего мужчины, который, как выяснилось, упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился в тросах уже на уровне 4-го этажа, где и ждал спасения.

С помощью стремянки-палки спасатели помогли ему выбраться из ловушки, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области Chevrolet выехал на встречную полосу, где на скорости протаранил грузовик. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 18 марта, Lexus на скорости протаранил металлический отбойник, после чего машина вылетела за пределы дороги и опрокинулась. В результате ДТП погибли два человека.

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