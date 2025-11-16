'Заходи за эйфорией!' В Киеве открыто продают наркотические вещества. Фотофакт

В Киеве вблизи одной из станций метро горожанам рекламируют интернет-магазин, который торгует наркотиками. Заведение предлагает различные виды и дозы продукции с запрещенными веществами.

Фотофакт заметили и зафиксировали корреспонденты OBOZ.UA. Редакция сообщила информацию об открытой продаже запрещенных веществ правоохранителям.

Вблизи станции метро в Оболонском районе столицы горожане получают листовки с рекламой магазина, который предлагает запрещенные вещества.

Со страницы заведения в соцсетях стало известно, что он реализует различные сорта каннабиса, доступные в нескольких объемах, а также предлагает микродозинг (использование очень малых доз наркотических веществ) грибов, которые, как отмечается, выращены в Украине. Кроме того, в "меню" указаны напитки, диетические добавки, шоколад и конфеты, содержащие запрещенные вещества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Киеве на Троещине задержали 21-летнего студента, который по информации следствия, сбывал наркотики своим однокурсникам. У "бизнесмена" нашли и изъяли пакеты с товаром.

Также стало известно, что в Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту наркотиков. Злоумышленница отправляла клиентам "товар" в коробках из-под детских игрушек.

