Загуменный подал жалобу в ГБР из-за предвзятых действий следователей

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный сообщил, что подал заявление к руководству Государственного бюро расследований с требованием начать расследование в отношении действий следователей ГБР.

По его словам, речь идет о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 УК Украины – привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.

"Никаких фактов или законных оснований следователями не было предоставлено. Все обвинения основываются исключительно на предположениях и домыслах. Меня пытаются обвинить в том, что в 2019 году "в неустановленное время и в неустановленном месте" я якобы сговорился с "неустановленными лицами" для совершения преступления", – отметил Дмитрий Загуменный.

Он подчеркнул, что преследование связано с его деятельностью по сохранению коммунального имущества и наполнению бюджета столицы.

"Нельзя привлекать к ответственности за то, что не даешь незаконно завладеть коммунальным имуществом. Нельзя преследовать за наполнение городского бюджета, ведь с 2019 года использование здания принесло в бюджет более 41 млн грн. И нельзя во время войны блокировать работу, направленную на помощь ВСУ", – подчеркнул он.

Руководитель аппарата КГГА также отметил, что выполняет свои обязанности в соответствии с интересами общества.

"Хочу отметить, что я поступаю так, как от меня требуют интересы службы и обязательства перед обществом. Делаю все для сохранения коммунального имущества, обеспечения эффективного наполнения городского бюджета и защиты интересов общества", – подчеркнул Дмитрий Загуменный.

Несмотря на системное давление правоохранительных органов, что, по его словам, парализует работу и блокирует важные для города процессы, городская власть продолжает выполнять задачи.

"Наша обязанность – обеспечивать жизнедеятельность столицы и делать все возможное для киевлян и страны", – подытожил руководитель аппарата КГГА.

Напомним, что здание КП "Автотранспортное предприятие города Киева", расположенное в центре столицы, приватизировано еще в 2010 году и до сих пор арестовано по подозрению в незаконной приватизации. Поэтому продолжает находиться на балансе КГГА.

Само предприятие сконцентрировано не только на логистическом обеспечении КГГА, но и на помощи военным. С конца 2022 года почти все заработанные средства "АТП КГГА" направляет на восстановление техники для ВСУ по договорам с воинскими частями. В частности, в течение 2024–2025 годов специалисты предприятия отремонтировали и вернули военным более 20 единиц техники, которая до того находилась в худшем состоянии.