За счет электрификации 30 км железной дороги путь в Киев сократится до 2,5 часов, – Тимошенко

Для улучшения транспортного сообщения Черкасс с Киевом и другими городами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" началась электрификация 30-километрового участка железной дороги от Черкасс до станции им. Шевченко.

В следующем году работы продолжатся, и будет электрифицировано уже 90 км до станции Гребенка. Об этом заместитель руководителя Офиса gрезидента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил на своей официальной странице в Facebook.

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"Представьте себе: вы живете в областном центре, всего в 200 км от столицы, а удобного сообщения нет. Потому что железная дорога не электрифицирована. Именно так было в Черкассах", – описал ситуацию до начала работ Тимошенко.

За счет электрификации железной дороги жители Черкасской области уже скоро будут обеспечены комфортным и быстрым сообщением с Киевом и другими городами.

"Из Черкасс поедут электропоезда, а путь в столицу будет занимать 2,5 часа. Прямые маршруты до Кропивницкого, Харькова, Львова, Полтавы, Тернополя, пригородные поезда до Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы и Каменки – наконец-то станут доступны", – написал замглавы ОП.

Не в лучшем положении, по его словам, до начала "Большой стройки" находились и автомобильные дороги региона: "Дорог фактически не было, потому что их десятилетиями не ремонтировали. Яркий пример - окружная Золотоноши, где по программе "Большая стройка" идет капитальный ремонт. Впервые за 40 лет".

В этом году в области будет восстановлено 115 км одной из ключевых транспортных магистралей региона, трассы Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. В прошлом году на этой дороге уже было отремонтировано 67 км. А в целом в области в 2021 году ремонт будет произведен на 250 км дорог государственного значения.

"На правах анонса хочу сказать, что кроме Черкасс в этом году будет реализовано еще несколько важных проектов. По поручению президента Украины Владимира Зеленского мы активно занимаемся развитием пригородного сообщения. Сейчас работаем с рядом известных в мире компаний над проектом City Express. Первым запустится Kyiv City Express, далее – Харьков, Днепр и другие. Главные принципы: быстро, удобно, комфортно – и с уважением к пассажиру", – добавил замглавы ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог.