Выявлены многочисленные нарушения: уволен директор киевской больницы, в которой скончался раненый военнослужащий

Директора скандально известной Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Виктора Дороша досрочно отстранят от должности. Это произойдет уже в четверг, 18 июня 2026 года. Основанием для увольнения руководителя больницы стало выявление "многочисленных нарушений" в ходе проверки учреждения.

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Об этом сообщила глава департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан. По её словам,"зафиксированные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку".

Увольнение врача

Какие именно "многочисленные нарушения" выявила проверка, чиновница не рассказывает. Она лишь отмечает, что наряду с нарушениями"зафиксировано невыполнение руководителем условий контракта и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

"Решение о досрочном прекращении, расторжении контракта и увольнении Виктора Николаевича Дороша с должности директора КНП принято в соответствии с действующим законодательством и на основании выводов профильной комиссии. Все зафиксированные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку", – отметила Татьяна Мостепан.

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Она также добавила, что проверку деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" начали из-за "значительного общественного резонанса", но не уточнила, в чём дело.

Что предшествовало

Указанный "значительный общественный резонанс" вызвало уголовное дело, которое было возбуждено после того, как 9 июня в полицию Киева поступило сообщение о смерти в больнице скорой помощи 42-летнего мужчины. Дело в том, что умер пациент, который был военнослужащим и проходил лечение в столичной больнице после полученных тяжелых огнестрельных ранений на фронте.

Возбужденное уголовное дело по факту смерти в больнице раненого военного вынудило КГГА провести комплексную проверку деятельности учреждения.

Также местные власти утверждали, что продолжается процедура "получения и анализа официальных объяснений" директора учреждения Виктора Дороша.

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не единственный скандал в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Напомним, например, как в прошлом году по приказу Виктора Дороша в его учреждении сократили сразу целое хирургическое отделение вместе со всеми сотрудниками.

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