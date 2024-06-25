Вышел прогуляться на станции 'Гидропарк' полгода назад и не вернулся: помогите найти человека. Фото

В Киеве уже почти пол года ищут пропавшего без вести Довгого Анатолия Николаевича. 67-летний мужчина исчез в районе станции метро "Левобережная" – он вышел на станции "Гидропарк" и пошел в направлении моста Патона.

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Перед исчезновением украинец поговорил с женой по телефону и с тех пор она его не видела и не слышала. Поисками занимается полиция, однако пока результатов они не дали. Есть подозрение, что Анатолий мог потерять память, поэтому для того, чтобы вернуть его домой, нужна помощь украинцев.

Может быть, мужчина сейчас находится не в Киеве, а в любой другой части Украины, не зная, кто он такой.

Приметы пропавшего мужчины

Среднего телосложения, седые волосы, рост 167-170 см. Был одет в картуз тканевый темно-серого цвета, шарф темно-зеленый в клеточку, черную зимнюю куртку из плащевки, синий свитер и джинсы темно-синего цвета.

С собой имел сумку для ноутбука из полиэстера с документами в формате А4, барсетку фирмы Tommy Hilfiger, в которой находился павербанк, проволока для телефона, паспорт, права, пропуск Vodafone по имени Довгий Анатолий Николаевич, телефон Samsung Galaxy S9+ черный в чехле.

Если вы владеете любой информацией о пропавшем мужчине, обращайтесь по телефону +38 093 192 22 45 или 102. Также можете позвонить по номеру +38 093 586 86 50 (Станислав, адвокат жены пропавшего).

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