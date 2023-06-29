Выговор главе несуществующего органа

Видео дня

Я лично не понимаю – как можно объявить выговор главе того, что не существует?

Сколько раз повторено – КГГА не существует! Президент своим указом №68/2022 от 24 февраля 2022 года образовал Киевскую городскую военную администрацию, которую сейчас возглавляет генерал Сергей Попко. Виталий Кличко ничего не возглавляет – он выпал из вертикали государственного управления. Формально он даже не является главой КГГА.

Далее текст на языке оригинала.

На сьогодні він просто міський голова та не очолює виконавчий орган Київради (КМДА), як це мало б бути за рішенням Конституційного суду України 2003 р., з наведеної вище причини. Юридично зараз Київрада не має виконавчого органу й всі структури, які забезпечують функціонування міського господарства… обезголовлені! Добре, що ця система налагоджена (мером та його командою) й працює, можна сказати, в автоматичному режимі. Однак в надзвичайних ситуаціях, (а ми живемо саме в такій!) завжди необхідна посадова особа, яка буде ухвалювати управлінські рішення й такою на сьогодні президентом призначено генерала Попка, тому на ньому вся відповідальність, а зовсім не на В. Кличку.

27 травня на своєму засіданні Уряд підтримав проєкт розпорядження про оголошення догани голові КМДА В. Кличку. Не знаю, чи завізувало юридичне управління це розпорядження, але мені видається, що це як в тому анекдоті – якщо уряд як дупа, то це саме наш уряд...