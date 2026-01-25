Вслед за фудтраками с горячими напитками 'Тройка' планирует запустить стационарные пункты несокрушимости для киевлян

Военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в районах Киева с длительными отключениями света.

Киевляне помогают военным донатами, военные – помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают ежедневно – здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны "Тройки" развозят по городу горячую еду и тепло.

"Защитники знают, как выживать в сверхтяжелых условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока чиновники ищут виновных, военные действуют", – говорит председатель ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.

24 января к инициативе присоединилась патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса со своим фудтраком.

"Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то – просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем", — говорит руководитель службы Елена Толкачева.

В планах "Тройки" – запустить стационарные пункты несокрушимости.