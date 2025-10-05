Возможные осложнения движения: Киев накрыло сильным туманом

Утром 5 октября на Киевскую область опустился густой туман. Сложные погодные условия прогнозируются в ближайшее время в столице и остальных населенных пунктах региона.

Из-за плохой видимости возможны усложнения движения транспорта. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Опасность на дорогах

По информации спасателей, в ближайшие часы, с сохранением в первой половины дня, в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман. В связи с этим видимостью на дорогах может быть ограничена до 200–500 метров.

Туман значительно ухудшает видимость на дороге, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и соблюдать дополнительные меры безопасности.

"Водители, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию ​​и скоростной режим! Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и ​​убедитесь, что вас хорошо видно", – обратились к украинцам спасатели.

Советы водителям и пешеходам

В случае тумана в первую очередь участникам дорожного движения рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Включите ближний свет фар и противотуманные фары (при их наличии). Противотуманные фары лучше освещают дорогу, так как расположены низко. При этом запрещено использовать дальний свет, ведь он отражается от мельчайших частиц воды в тумане и только ухудшает видимость, создавая световую стену.

Избегайте обгонов и резких маневров. Обгон в условиях ограниченной видимости крайне опасен. Держите лобовое стекло и фары в чистоте. Включите стеклоочистители и, при необходимости, используйте обдув или кондиционер, чтобы стекла не запотевали. Приоткройте окно, чтобы лучше слышать происходящее вокруг.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

