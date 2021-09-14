Вокруг будущего ЖК на Никольско-Слободской создадут комфортное пространство для района

Девелоперская компания "Новая Слободка" заказала опрос общественного мнения среди соседей их будущего жилого комплекса на Никольско-Слободской 7-9, чтобы узнать во что именно будет правильно инвестировать выделенные компанией 50 млн грн. Исследование проводила социологическая компания Ю.С.С.

По словам заместителя ее директора Алексея Биловола, как свидетельствует опрос, жители Никольской слободки более всего хотели бы видеть в парке новые беседки, павильоны и навесы (52,5%), детские площадки (32,7%), дорожки для велосипедистов (31,4%) и зону для выгула собак (30,9%).

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"Почти 90% людей убеждены – парк нужно улучшать и только 7,5% опрошенных полностью удовлетворены нынешним его состоянием", – отметил социолог.

С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

В свою очередь, владелец "Новой Слободки" Александр Стельмащук сообщил, что опираясь на это исследование, а также после многочисленных встреч с местными жителями, компания исследовала основные проблемы микрорайона и предлагает местной общине приобщаться к диалогу, чтобы вместе определить куда будет лучше инвестировать выделенные компанией 50 млн грн.

"Мы готовы как можно быстрее заключить с обществом социальный договор о распределении наших инвестиций в микрорайон", – подчеркнул владелец "Новой Слободки".

Среди возможных путей освоения инвестиций в компании называет обустройство пляжа, чистку песка, строительство велодорожек, строительство спортцентра с площадками для различных видов спорта, построить бассейн, крытый каток и тому подобное.

Он также добавил, что в "Новой Слободке" прекрасно понимают, что местные жители лучше любого понимают, что нужно микрорайону, поэтому мы, опираясь на международный опыт в области обустройства пространств для отдыха планируем лучше обустроить территорию вокруг нашего будущего ЖК.

"Для нас важно, чтобы не только будущие жители ЖК, а и нынешние жители микрорайона могли жить в комфортном пространстве", – добавил он.