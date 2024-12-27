'Война закончится, и мы будем радоваться жизни': новогодняя акция программы 'Ринат Ахметов – Детям' возвращает веру в будущее

В конце декабря Музей истории города Киева наполнился искренними улыбками, радостными возгласами детей и теплыми эмоциями. Они приехали на мероприятие, организованное в рамках традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям". За 24 года существования акции она охватила более 1,2 миллиона мальчиков и девочек со всех уголков Украины.

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Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям". Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей.

День мероприятия стал доказательством того, что даже в самые сложные времена моменты радости и поддержки – необходимы. Несмотря на потери и трудности, связанные с войной, дети получили возможность погрузиться в атмосферу сказки и почувствовать, что о них заботятся.

"Мне все очень понравилось! Я разрисовал шарик, сделал свечу. Надеюсь, война закончится, и мы будем радоваться жизни. Победа будет, и мы ее обязательно будем праздновать", – не скрывает эмоций 10-летний Игорь из Славянска.

Его сверстник Роман из Херсона тоже поделился впечатлениями:

"Здесь очень прикольно: игры, раскраски, поделки. Благодаря Фонду я получил настоящее чувство праздника".

Мероприятие стало не только развлекательным, но и вдохновляющим. Особой частью стала церемония награждения победителей конкурса "1000 дней войны. Мой путь". Этот конкурс дал возможность старшеклассникам поделиться своими впечатлениями и опытом.

Максим, 17 лет, из Харькова рассказал, что его работа была автобиографической:

"Я писал о том, как мы с семьей жили в Харькове, когда возле нашего дома прилетела ракета. Пытался передать все эмоции – от страха до надежды, но словами это трудно описать. Это непросто, но я хотел показать миру, как это – когда в твоем родном городе идет война".

Этот конкурс стал важной площадкой для того, чтобы ученики и студенты смогли высказать свои мысли о пережитых трагедиях, но в то же время поделиться надеждой на лучшее будущее. Их истории отражают невероятную силу духа. Своим примером они вдохновляют других не терять веру и искать пути к победе даже в самые темные времена.

София, 18 лет, из Киева, работа которой заняла третье место, рассказала о значении этого признания:

"Для меня эта награда очень ценна. Важно, что мою работу прочитают, а мои мысли и ощущения коснутся других людей. Я пыталась донести важную вещь: мы должны беречь друг друга. Самое главное – это самые близкие люди, крыша над головой. Надо поддерживать свою семью и быть вместе".

После награждения победителей дети вместе с родителями и организаторами мероприятия принимали участие в мастер-классах, танцевали, развлекались, а также обменивались впечатлениями. Для многих это был шанс почувствовать себя частью большой семьи, помогающей и дающей надежду.

Программа "Ринат Ахметов – Детям!" – это не просто поддержка в трудные времена, но и стимул к развитию, творчеству и самовыражению. Она дает детям и подросткам шанс менять свою жизнь, показывать миру свои истории и борьбу за будущее. Программа "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.