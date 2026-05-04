Воевал еще со времен АТО: умер Герой из Киевской области, который получил тяжелое ранение в Донецкой области. Фото
Остановилось сердце мужественного защитника Украины из Киевской области Юрия Василенко. Он воевал с российской нечистью со времен АТО.
О смерти военного сообщил Барышевский поселковый совет. В последний путь Героя проведут 5 мая.
Что известно о погибшем защитнике
Юрий Владимирович Василенко родился 23 июня 1981 года. Жил в поселке Барышевка Киевской области.
Он стал на защиту своей страны с первых дней войны с РФ – был участником антитеррористической операции.
В первые дни полномасштабного вторжения снова добровольно ушел на фронт. Юрий сначала присоединился к роте охраны, впоследствии воевал с российскими захватчиками в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Вместе с побратимами прошел не одну горячую точку.
В июле 2022 года на Донецком направлении Юрий Василенко получил тяжелое минно-взрывное ранение, которое существенно подорвало его здоровье.
С тех пор защитник долгое время боролся за жизнь, проходил лечение. Но, к сожалению, сердце Героя не выдержало.
Юрий полтора месяца не дожил до своего 45-летия. Ему навечно останется 44 года.
Прощание с Юрием Василенко состоится 5 мая в 12:00 в Свято-Троицком храме в Барышевке.
"Всех, кто знал и уважал Юрия Владимировича, просим присоединиться к прощанию и провести его в последний путь. Искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении Барышевской общины.
Из-за полученных на фронте ранений во время реабилитации умер военный из Ворзеля Киевской области Дмитрий Назаренко. Сердце мужественного украинца остановилось 23 апреля.
