Воевал еще со времен АТО: умер Герой из Киевской области, который получил тяжелое ранение в Донецкой области. Фото

Остановилось сердце мужественного защитника Украины из Киевской области Юрия Василенко. Он воевал с российской нечистью со времен АТО.

О смерти военного сообщил Барышевский поселковый совет. В последний путь Героя проведут 5 мая.

Что известно о погибшем защитнике

Юрий Владимирович Василенко родился 23 июня 1981 года. Жил в поселке Барышевка Киевской области.

Он стал на защиту своей страны с первых дней войны с РФ – был участником антитеррористической операции.

В первые дни полномасштабного вторжения снова добровольно ушел на фронт. Юрий сначала присоединился к роте охраны, впоследствии воевал с российскими захватчиками в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Вместе с побратимами прошел не одну горячую точку.

В июле 2022 года на Донецком направлении Юрий Василенко получил тяжелое минно-взрывное ранение, которое существенно подорвало его здоровье.

С тех пор защитник долгое время боролся за жизнь, проходил лечение. Но, к сожалению, сердце Героя не выдержало.

Юрий полтора месяца не дожил до своего 45-летия. Ему навечно останется 44 года.

Прощание с Юрием Василенко состоится 5 мая в 12:00 в Свято-Троицком храме в Барышевке.

"Всех, кто знал и уважал Юрия Владимировича, просим присоединиться к прощанию и провести его в последний путь. Искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении Барышевской общины.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за полученных на фронте ранений во время реабилитации умер военный из Ворзеля Киевской области Дмитрий Назаренко. Сердце мужественного украинца остановилось 23 апреля.

