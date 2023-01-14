Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото

Утром 14 января Россия атаковала ракетами столицу Украины – город Киев. Обломки одной из сбитых вражеских ракет упали на территорию музея под открытым небом Пирогово в Голосеевском районе столицы.

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На месте работают полицейские и военные, пострадавших нет. Последствия падения обломков на территории музея показал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко (чтобы их посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очередная суббота началась с ракетной атаки на Киев. Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые. Берегите себя и реагируйте на воздушные тревоги", – подчеркнул Ткаченко. .

Напомним, утром 14 января РФ атаковала Киев ракетами. В частности, сообщалось об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепровском районе столицы и падении обломков ракеты в Голосеевском районе, после чего там загорелся пожар. Его довольно быстро удалось потушить.

Также сообщалось, что атакована утром и Киевская область. В Бучанском районе пристоличного региона во время утренней атаки был прилет в жилую застройку, а также поражен объект критической инфраструктуры.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории с северного направления – вероятнее всего, из Беларуси. Именно поэтому взрывы в Киеве прогремели до оповещения о тревоге: баллистические ракеты украинские Силы ПВО не могут вовремя обнаруживать.