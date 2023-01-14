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Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото

Лилия Рагуцкая
Кияни
2 минуты
2,5 т.
Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото

Утром 14 января Россия атаковала ракетами столицу Украины – город Киев. Обломки одной из сбитых вражеских ракет упали на территорию музея под открытым небом Пирогово в Голосеевском районе столицы.

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На месте работают полицейские и военные, пострадавших нет. Последствия падения обломков на территории музея показал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко (чтобы их посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очередная суббота началась с ракетной атаки на Киев. Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые. Берегите себя и реагируйте на воздушные тревоги", – подчеркнул Ткаченко. .

Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото
Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото
Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото
Во время вражеской атаки на Киев обломки ракеты упали на территорию Музея Пирогово. Фото

Напомним, утром 14 января РФ атаковала Киев ракетами. В частности, сообщалось об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепровском районе столицы и падении обломков ракеты в Голосеевском районе, после чего там загорелся пожар. Его довольно быстро удалось потушить.

Также сообщалось, что атакована утром и Киевская область. В Бучанском районе пристоличного региона во время утренней атаки был прилет в жилую застройку, а также поражен объект критической инфраструктуры.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории с северного направления – вероятнее всего, из Беларуси. Именно поэтому взрывы в Киеве прогремели до оповещения о тревоге: баллистические ракеты украинские Силы ПВО не могут вовремя обнаруживать.

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