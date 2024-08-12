Вместе мы преодолеем все вызовы: Кличко в День молодежи встретился с Киевским молодежным горсоветом

Мэр Киева Виталий Кличко в День молодежи в столичной мэрии встретился и пообщался с членами Киевского городского молодежного совета. Он также вручил активной молодежи благодарности киевского городского головы.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы.

"За год до начала полномасштабной войны мы приняли инновационное решение, которым положили начало новой странице молодежной политики Киева – дали старт формированию Киевского городского молодежного совета, как реального и действенного молодежного органа в столице. И по процедуре избрания, и по полномочиям, и по вариантам влияния на городскую политику городской молодежный совет является уникальным для всей Украины. Это – такой молодежный парламент столицы.

"Киев — город, олицетворяющий преобразование. И молодежь должна принимать в этом участие, влиять на развитие столицы. Мы ожидаем от вас новых идей и инициатив. Нельзя мечтать о городе будущего, не считая мнения тех, кто будет жить и работать в нем. за несколько десятков лет. Молодежная политика — это не только об образовании, о спорте или о досуге. в дальнейшем", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня украинцы борются за свободу и независимость своего государства. И на передовой в битве с русскими варварами тоже отдают жизнь молодые ребята. Кличко напомнил о гибели на фронте члена Киевского городского молодежного совета Владимира Сергиевского с позывным "Ирландцем". Его память, а также память всех погибших в войне почтили минутой молчания.

"Эта борьба еще раз свидетельствует о важности вашей работы сегодня здесь. Важность того, что вы должны заложить на десятилетия развития столицы и страны. Именно вы должны сделать так, чтобы молодежь не только интересовалась преобразованиями в городе, не только хотела жить в нем, но и могла реально влиять на его развитие. Сегодняшнее награждение – это стимул для тех, кто хочет стать политиком в дальнейшем и работать на благо столицы и Украины. Желаю вам удачи, интересных идей и их воплощения! Вместе мы преодолеем все вызовы! – подчеркнул Виталий Кличко.