Владимир Кличко вместе с Борисом Писториусом посетил бойцов ВСУ на учениях в Германии

Легенда мирового бокса Владимир Кличко встретился с украинскими защитниками, проходящими обучение в Германии. Вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом он побывал на полигоне, где сейчас тренируются и овладевают навыками управления новым оружием бойцы ВСУ

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующие фото.

Недавно братья Кличко, которые с первых дней широкомасштабного вторжения используют все свое влияние и авторитет для международной поддержки Киева и Украины, встретились с министром обороны ФРГ в Киеве.

"Германия продолжит поддерживать Украину - будет и вооружение, и экономическая помощь, и политическая поддержка. И важно, что европейские партнеры настроены более оперативно принимать решение о предоставлении Украине наиболее необходимого для победы над российским агрессором", - сказал после встречи с министром обороны ФРГ .