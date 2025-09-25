В четверг, 25 сентября, в столицу Украины прибыла с визитом делегация столицы Королевства Дания. Мэр Киева Виталий Кличко встретился с лорд-мэром Копенгагена Ларсом Вайсом.

Об этом городской голова сообщил в соцсетях.

Виталий Кличко напомнил, что в апреле 2023 года Киев и Копенгаген подписали Меморандум о партнерстве, и за это время уже начали и начали реализовать несколько совместных проектов.

"В частности, о помощи украинским ветеранам. Речь идет о предоставлении экспертной поддержки датскими специалистами для развития существующих в Киеве инициатив для военных. Также о разработке модуля для обучения новоназначенных "помощников ветеранов", которые в дальнейшем будут работать в Kyiv Military Hub", – рассказал Кличко.

Также обсудили трудоустройство людей с нарушениями зрения. Цель проекта – обмен опытом между учреждениями в Киеве и Копенгагене, которые занимаются социальной и трудовой адаптацией незрячих / слабовидящих лиц.

По словам мэра, Киев заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Копенгагеном и реализации совместных проектов.

Виталий Кличко также пригласил Ларса Вайса принять участие в Инвестиционном форуме города Киева — "Берлинская платформа", который состоится в немецкой столице в ноябре.

Там вместе с европейскими партнерами будут обсуждать общее видение будущего и привлечения инвестиций в восстановление Киева и Украины.

"Вместе с мэром Копенгагена мы почтили память Героев-защитников Украины, возложили цветы к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам. И прогулялись "стеклянным мостом" и высадили дерево на аллее дружбы на Владимирской горке", — подытожил встречу Виталий Кличко.