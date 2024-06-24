Виталий Кличко встретился с главой Бундесрата Германии Мануэлой Швезиг

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с главой Бундесрата Германии, премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлой Швезиг. Она впервые за время полномасштабной войны посетила Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы столицы.

"Этот визит является знаком солидарности всех 16 федеральных земель Германии с Украиной. Мануэла Швезиг подчеркнула, что Германия солидарна с украинцами, страдающими российской агрессией. Но отметила необходимость продолжать гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины. В Мекленбурге, кстати, учат сегодня украинских военных управлять самой современной системой ПВО", – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева обсудил с Мануэлой Швезиг необходимость членства Украины в Евросоюзе. Говорили об усилении местного самоуправления, важности децентрализации как в сохранении и развитии демократии, так и в будущем восстановлении Украины.

Виталий Кличко поблагодарил госпожу Швезиг и весь немецкий народ за всестороннюю поддержку и помощь.