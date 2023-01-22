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Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности. Он отметил, что этот праздник очень важен, и для многих переосмыслен.
Об этом городской голова столицы написал в Telegram-канале.
"Украинцы уже доказали свое единство в борьбе за самое дорогое – за свою свободу и независимость. Территориальную целостность нашего государства мы восстановим!
С важным и для многих переосмысленным праздником – с Днем Соборности!
Слава Украине! Слава ее героям, павшим за единую и свободную Украину и тем, которые сегодня за нее борются!", – написал Виталий Кличко.