Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности. Он отметил, что этот праздник очень важен, и для многих переосмыслен.

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Об этом городской голова столицы написал в Telegram-канале.

"Украинцы уже доказали свое единство в борьбе за самое дорогое – за свою свободу и независимость. Территориальную целостность нашего государства мы восстановим!

С важным и для многих переосмысленным праздником – с Днем Соборности!

Слава Украине! Слава ее героям, павшим за единую и свободную Украину и тем, которые сегодня за нее борются!", – написал Виталий Кличко.