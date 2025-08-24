Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с 34 годовщиной Независимости Украины. Он отметил, что в этот день прежде всего украинцы поздравляют своих защитников, которые на поле боя отстаивают нашу свободу.

Об этом Виталий Кличко написал в соцсетях.

"Сегодня, в День Независимости, украинцы продолжают борьбу за свою свободу, за государственность своей страны. Прежде всего, мы поздравляем защитников, которые в кровавых боях отстаивают нашу свободу. Отдаем дань уважения Героям, которые положили свою жизнь за будущее украинского государства...

Мы выстоим и сделаем Украину успешной! Потому что любим свою страну!

С Днем Независимости, непоколебимые, смелые и талантливые украинцы! Слава Украине и ее Героям!", – написал Кличко.