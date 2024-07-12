Ветераны-спортсмены и тренеры ветеранских команд Киева получили награды от Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии отметил наградами от города – медалями "Честь. Слава. Государство" ветеранов-спортсменов и тренеров ветеранских команд Киева. Они принимали участие во многих соревнованиях всеукраинского и международного уровней, где представили Украину и Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Вы – пример мужества и силы духа. Вы защищали и продолжаете защищать Украину, даже получив ранения. А некоторые из вас были вынуждены уйти со службы из-за тяжелых ранений. Но вас это не сломило. Вы находите силы и мотивацию, в том числе и в спорте. Своим примером вы доказываете, что физическая травма не останавливает полноценную, активную жизнь. Вы показываете, что спорт помогает жить и добиваться успехов, помогает вам поддерживать и мотивировать своих коллег и друзей. И это очень важный пример для украинцев. Благодарю вас за защиту Украины! И спасибо, что демонстрируете миру мощь и несокрушимость украинцев!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Медали "Честь. Слава. Государство" получило 29 спортсменов-ветеранов и тренеров ветеранских команд Киева. Среди них – участники "United States Air Force Trials", "United States Air Force and Marine Corps Trials", "Игры Непокоренных" ("Invictus Games"), "Киев Несокрушимый", "Сильные Украины", "Победа Непокоренных".