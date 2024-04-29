Весенний сезон начат: в парке Спивоче открылась выставка цветов

25 апреля на столичном Спивоче поле стартовала весенняя выставка цветов. Аллеи парка украсили сотни тысяч цветов разных сортов и видов, среди которых виолы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

"Здесь представлены объемные 3D фигуры из цветов и растений, композиции из тюльпанов, а также много фото локаций и интерактивных зон досуга. Мы позаботились о том, чтобы каждый посетитель получил положительные эмоции, незабываемые впечатления и при этом внес вклад в наше общее будущее – в приближение победы", – рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

Следует отметить, что проведение выставки направлено на помощь украинской армии, ведь часть средств по продаже билетов пойдут на ВСУ.

Важно: вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный.

Кроме цветочных композиций в парке представлены интерактивные зоны досуга, карусели, батутная зона и детская анимация. Для взрослых есть фуд-корты и пикник зоны.

Локация: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: с 25 апреля

Вход: взрослый 250 грн

детский –150 грн;

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Пивоче. Действует система лояльности. За подробностями обращайтесь в Instagram или в Facebook мероприятия.