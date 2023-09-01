Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, в центре Киева на мирную акцию собрались родные и близкие пленных и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

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Люди собрались, чтобы напомнить власти и рассказать обществу и миру о подвиге их родных и о том, что они долгими месяцами не возвращаются на Родину.

Большинство ждут освобождения из вражеского плена своих родных уже второй год и, к сожалению, все это время не имеют никакой связи и информации об их здоровье.

Как сообщила глава неправительственной организации Украинский центр защиты прав человека Людмила Денисова, пришедшая поддержать эти семьи, процесс обмена очень сложен, но возможен. Власть должна прилагать максимум усилий, а общественность, в свою очередь, должна поддерживать семьи наших Героев и Героинь.

"Я сегодня пришла поддержать родных наших Защитников и Защитниц и встретила много знакомых лиц. Среди собравшихся сегодня на мирную акцию было много семей, которым помогает наша команда Украинского центра защиты прав человека. Каждая история – это судьба человека, воина, его семьи. Это неизвестность… Жены без мужчин, матери без дочерей и сыновей, дети без родителей. Поэтому поддержка этих семей очень важна. Мы будем вместе бороться за возвращение домой каждого", – отметила Людмила Денисова.

Она отметила важность огласки и привлечения внимания власти и общества к семьям защитников Украины, а также международному сообществу, которое должно активно влиять на страну-агрессора.

Если Ваш близкий человек пропал без вести, попал во вражеское пленение или Вам нужна правовая помощь по социальным гарантиям, обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на "горячую линию": по бесплатному номеру телефона – 0 800 33 07 09 или по телефону – 073 765 4 08.