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Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

Глеб Иванов
Кияни
2 минуты
159
Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, в центре Киева на мирную акцию собрались родные и близкие пленных и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

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Люди собрались, чтобы напомнить власти и рассказать обществу и миру о подвиге их родных и о том, что они долгими месяцами не возвращаются на Родину.

Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

Большинство ждут освобождения из вражеского плена своих родных уже второй год и, к сожалению, все это время не имеют никакой связи и информации об их здоровье.

Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

Как сообщила глава неправительственной организации Украинский центр защиты прав человека Людмила Денисова, пришедшая поддержать эти семьи, процесс обмена очень сложен, но возможен. Власть должна прилагать максимум усилий, а общественность, в свою очередь, должна поддерживать семьи наших Героев и Героинь.

Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

"Я сегодня пришла поддержать родных наших Защитников и Защитниц и встретила много знакомых лиц. Среди собравшихся сегодня на мирную акцию было много семей, которым помогает наша команда Украинского центра защиты прав человека. Каждая история – это судьба человека, воина, его семьи. Это неизвестность… Жены без мужчин, матери без дочерей и сыновей, дети без родителей. Поэтому поддержка этих семей очень важна. Мы будем вместе бороться за возвращение домой каждого", – отметила Людмила Денисова.

Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

Она отметила важность огласки и привлечения внимания власти и общества к семьям защитников Украины, а также международному сообществу, которое должно активно влиять на страну-агрессора.

Верните наших Героев: семьи пленных и пропавших без вести военных провели мирную акцию в центре Киева. Фото

Если Ваш близкий человек пропал без вести, попал во вражеское пленение или Вам нужна правовая помощь по социальным гарантиям, обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на "горячую линию": по бесплатному номеру телефона – 0 800 33 07 09 или по телефону – 073 765 4 08.