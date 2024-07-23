'Важно не только количество, но и качество': КНУ им. Шевченко получил больше всего заявлений абитуриентов

Третий год подряд вступительная кампания в Украине проходит в условиях военного положения. Университеты и абитуриенты вынуждены преодолевать невиданные ранее вызовы, в частности: значительное уменьшение количества поступающих в связи с ситуацией безопасности и выездом за границу; конкуренция между украинскими и зарубежными университетами за поступающих; увеличение категорий абитуриентов, которым предоставляются специальные условия поступления и т.п. В эти годы КНУ продолжает удерживать традиционное лидерство по итогам вступительных кампаний.

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23 июля в главном корпусе Университета прошел брифинг, посвященный особенностям вступительной кампании 2024 года.

"Украина нуждается в качественных, добродетельных, сплоченных работниках. Шевченко Университет готов это обеспечить" – подчеркнул во время брифинга ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

КНУ 190 лет объединяет качественное образование и современную науку, традиции и инновации. За длительную историю достижений и свершений его выбирают наиболее достойные и талантливые, которым Университет позволяет стать лидерами в профессии и общественной жизни.

Владимир Бугров отмечает, что все же "для КНУ важно не только количество заявлений абитуриентов, но и качество подготовки тех, кто идет к нам учиться, потому что программы университета сложные, их нужно овладевать".

По данным ЕГЭБО по состоянию на утро 23 июля 2024 года, Университет – самое популярное заведение высшего образования Украины по количеству проработанных заявлений.

Всего на утро 23 июля 2024 в Университет подано 9291 заявление. По гендерному срезу 69% составляют женщины и 31% - мужчины. Самому младшему из поступающих на бакалавриат 14 лет, а самому старшему – 45, и это женщина.

В 2024 году КНУ предлагает 397 образовательных программ, 43 из которых – уникальные, не имеющие аналогов в Украине. По словам ректора, эти программы призваны решать сложные задачи современности, которые возникли не только перед Украиной, но и перед всем миром. В частности, как ни прискорбно это говорить, Украина сегодня – одна из площадок, где происходит мировой экологический кризис. Это основа для исследований не только в Украине. Поэтому мы предлагаем бакалаврскую программу "Геоэкология и экосистемные услуги" для всего мира. Ведь после Чернобыльской катастрофы или после подрыва Каховского водохранилища мы можем исследовать ситуации, которых больше нигде в мире нет".

Одной из таких уникальных программ является Белорусский язык и литература, украинский язык и литература, английский язык. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения Университет не объявлял набор этой программы. В 2024 году объявлен набор на бакалавриат. Владимир Бугров отметил, что "белорусский язык – это не язык лукашенко, а того белорусского народа, который рядом с нами вооруженно стоит против России, тех белорусских воинов, обретающих независимость для нас и для своего народа ".

На утро 23 июля 2024 года самыми популярными специальностями по представленным в КНУ заявлениям являются:

035 Филология

081 Право

291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии

053 Психология

061 Журналистика

121 Инженерия программного обеспечения

292 Международные экономические отношения

051 Экономика

122 Компьютерные науки

075 Маркетинг

Владимир Анатольевич отмечает тенденцию, которая, к сожалению, не меняется уже годы – низкая заинтересованность в обучении по STEM-специальностям. Однако, по словам Бугрова, "восстановление и восстановление Украины после Победы будут производиться именно такими руками и умами. Это перспектива и востребованность. Университет всячески инициирует и способствует такому выбору, именно поэтому в прошлом году КНУ был единственным среди ЗВО-лидеров, набравшим более сотни заявлений на химию.

В конце брифинга Владимир Бугров отметил, что в очередной раз вступительная кампания сложна и напряжена, однако "мы будем работать максимально взвешенно и толерантно. Наша задача – качественный, правильный набор, который только утвердит репутацию КНУ как лучшего ЗВО страны!"

В этом году, 15 июля, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отметил 190 лет со Дня официального открытия.

В настоящее время Университет Шевченко – это: