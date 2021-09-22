В Украине состоится масштабный молебен памяти жертв Бабьего Яра к 80-й годовщине трагедии

29 – 30 сентября в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" состоится ряд мероприятий, приуроченных к годовщине трагедии. Мемориальные мероприятия начнутся с символического зажигания 29 сентября, в 10:00, высшими должностными лицами государства памятного огня, который горит в течение двух дней у памятника погибшим киевлянам и военнопленным.

Как сообщила пресс-служба заповедника, также на той же локации 29 сентября, в 20:30, состоится Межрелигиозное мероприятие (молитвы) за жертв Бабьего Яра. Приобщиться приглашаются все желающие независимо от вероисповедания.

Межрелигиозный запад (молитвы) проведут Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

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В течение двух памятных дней, с 10:00 до 19:00, каждый желающий почтить память расстрелянных может прийти в Бабий Яр и у различных памятников на территории заповедника взять символические камни и лампадки, чтобы положить к мемориальным местам. Ориентиром к местам, где будут раздавать камни и лампадки, будут служить специально установленные указатели.

"Бабий Яр принадлежит к трагедиям мирового масштаба. В эти поминальные дни мировое украинство в скорби присоединяется ко всем, кто находится в Киеве. Вместе мы подчеркиваем – память о Бабьем Яре жива. Чтобы в дальнейшем защитить истинную историческую память от политических манипуляций, сегодня крайне важно, чтобы именно украинское государство и украинская общественность отвечали за мемориализацию Бабьего Яра", – отметил президент ВКУ Павел Грод.

"Киевских евреев убили только потому, что политическая идеология нацистского государства признала их расово враждебными и "осудила" к убийству. Больше нигде, даже в печально известных фабриках смерти, не убивали столько людей за такой короткий промежуток времени. Поэтому Бабий Яр во всем мире является одним из символов Холокоста. Этими мемориальными мероприятиями мы стремимся, почтив память жертв, вернуть им достоинство, отобранное преступной идеологией. Это одновременно и вклад в формирование зрелой и достойной политической нации, для которой права человека будут базовой ценностью независимо от происхождения, социального или иного статуса", – отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Мы стремимся жить в сообществе, которое не приемлет насилие как аргумент, а наоборот – культивирует чувство ответственности, эмпатии, толерантности, межнационального и межконфессионального согласия. Мы надеемся, что участие в этих памятных событиях объединит общество и к ним присоединятся как можно больше людей независимо от национальной принадлежности, религии и взглядов на мемориализации пространства Бабьего Яра", – добавил он.

Основными локациями, точками для чествования памяти жертв нацистского режима, станут памятник погибшим киевлянам и военнопленным, памятник расстрелянным детям, памятник "Цыганская кибитка" и "Менора".

Место проведения межрелигиозного мероприятия (молитвы) и расположение инсталляции "Огонь памяти": Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", ст. метро Дорогожичи, ул. Дорогожицкая, 9, напротив Национальной медицинской академии последипломного образования.