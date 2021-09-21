В Украине появилась сеть аквабоксов с водой альпийского качества

Австрийская компания BWT строит в Украине новую инфраструктуру питьевой воды. Первые 400 аквабоксов уже заработали в Киеве, Ирпене, Днепре Львове, Кропивницком, Запорожье.

Об этом во время пресс-конференции заявил Андрей Митченко, руководитель проекта BWT Aqua, владелец украинской компании Ecosoft, которая с 2018 года входит в международный холдинг BWT.

В сеть розовых аквабоксов уже инвестировано более миллиона евро и планируется еще вложить до 5 млн. евро.

Аквабоксы – это высокотехнологические мини-заводы, в которых вода проходит девять ступеней очистки, в том числе обратный осмос, ультрафиолетовое обеззараживание и насыщение природными минералами.

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По словам технического директора BWT Aqua Ростислава Мудрика, у такой воды несколько преимуществ перед бутилированной: во-первых, она свежая, во-вторых, состав минералов соответствует воде из альпийских горных источников - эта вода гораздо полезнее обычной, так как содержит кальций, магний и имеет здоровый уровень pH.

Переход на покупку питьевой воды на разлив из аквабоксов значительно сокращает нагрузку на окружающую среду. "Ежегодно украинцы используют 2,5 миллиарда литров питьевой воды, треть из которого покупается в пластиковых бутылках малого объема. Потребление воды из аквабоксов сокращает годовой объем использования пластика среднестатистической семьей на 35 килограмм в год", – утверждает Андрей Митченко.

Общественный запрос на снижение потребления пластика уже фиксируют и социологи. Так по данным исследования Киевского международного экономического форума, почти 90% украинцев готовы отказаться от одноразовой пластиковой тары.

"Для нас это больше чем бизнес, это миссия. И мы планируем вложить еще 5 млн евро в этот проект", – подытожил Андрей Митченко.

У компании BWT есть опыт запуска подобной инфраструктуры для питьевой воды в Португалии и на испанском острове Майорка, где также актуальна проблема загрязнения пластиковыми отходами.

Справка: холдинг BWT – международная компания со штаб-квартирой в Австрии, крупнейший производитель систем очистки воды. Оборудование BWT используется не только для очистки питьевой воды, но и в производстве лекарственных средств, требующем сверхчистой воды. Например, при изготовлении вакцин Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca применяется технология очистки воды компании BWT.

В 2018 году холдинг BWT приобрел долю украинской компании Ecosoft, на базе которой производит линейку аквабоксов.