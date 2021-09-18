В Украине открылся первый кинотеатр Kinopark

В Украине заработал первый кинотеатр Kinopark. Новый проект казахстанской компании Kinopark-Kinoplexx Theatres реализован в ТРЦ Skymall в Киеве.

Проект Kinopark 11 Skymall представляет собой 11-зальный кинотеатр, из которых два отведены под Premium формат. Именно залы First Class первыми начнут встречать гостей, предоставляя комфортные условия для просмотра (кресла Figueras, количество посадочных мест не превышает 50).

Кроме залов Premium, зрителей кинотеатра ожидает большая кофейня и детские зоны, бар с авторскими бургерами, хот-догами и пиццей от Tiger Food (собственная линия быстрого питания Kinopark), и, конечно же, выгодные спецпредложения для всей семьи. Расписание и билеты онлайн доступны на сайте kinopark.com.ua и в мобильном приложении. Впоследствии, здесь появится и возможность онлайн-заказа еды и напитков.

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На полную мощность кинотеатр Kinopark 11 Skymall заработает до конца текущего года.

Kinopark-Kinoplexx Theatres является крупнейшей кинотеатральной компанией на территории Центральной Азии, в ее управлении находятся 24 кинотеатра в 11 городах Казахстана. Компания развивает собственную систему онлайн-продажи билетов и барной продукции на базе сайта kinopark.kz. Кроме кинопоказа, с 2021 года компания начала производство собственного кино, создав специальное подразделение Tiger Films.

В ближайшие годы компания планирует увеличить свое присутствие на международной арене, кроме Украины, открыв кинотеатры в таких странах как Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.