На Троещине возобновят работу двух трамвайных маршрутов: Кличко назвал дату

Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников, продолжают постепенно восстанавливать движение электротранспорта столицы. На Троещине завтра, 31 января, возобновят работу двух трамвайных маршрутов.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута – на жилом массиве Троещина", – отметил.

31 января, возобновят движение трамвая № 5 "ул. Сержа Лифаря – станция Троещина-2" и № 28 "ул. Милославская – станция метро "Лесная".

"Временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, заменявшие трамваи, прекратят курсировать", – написал мэр Киева.