В Страсбурге подписали меморандум о внедрении Общественных ассамблей в городах Украины, – Кличко

В Страсбурге 28 октября был подписан Меморандум о взаимопонимании с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы по внедрению в Киеве и других украинских городах Общественной ассамблеи.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

"В Страсбурге подписали Меморандум о взаимопонимании с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы по внедрению Общественной ассамблеи. Киев, а также Львов, Ровно, Звягель, Славутич, входящие в Ассоциацию городов Украины, первыми в Украине внедряют Общественные ассамблеи. Это – эффективный опыт европейских партнеров для взаимодействия местной власти с обществом в решении различных вопросов жизни общества", – сообщил мэр украинской столицы.

Как отметил Кличко, в частности в украинских реалиях речь пойдет и о привлечении жителей городов в вопросах поддержки ветеранов и их семей, помощи в адаптации ветеранов к мирной жизни в обществе и в предложениях и идеях жителей относительно будущего восстановления общин.

Также мэр Киева встретился в Страсбурге с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

"Поблагодарил партнеров за помощь в проведении реформы по децентрализации и внедрении Европейской хартии местного самоуправления в Украине. Ассоциация городов Украины системно сотрудничает с Советом Европы, Конгрессом местных и региональных властей для защиты местного самоуправления и демократии в Украине", - подчеркнул Кличко.

В частности, была совместно наработана Концепция восстановления местного самоуправления Украины.

"Сегодня нам, как никогда, нужна поддержка Совета Европы. Поскольку давление на органы местного самоуправления усиливается. И это – угрожающая ситуация. Особенно, в условиях войны. Мы не должны потерять демократических достижений Украины! И партнеры готовы нам помогать", – подытожил Виталий Кличко.