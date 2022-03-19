В результате вражеского удара по Макарову на Киевщине погибли семь человек, пять ранены. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты из минометов обстреляли город Макаров в Киевской области. В результате обстрела 18 марта погибли 7 человек.

Еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице. В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное здание и другие строения", - отметили правоохранители.

Видео дня

Полицейские Бучанского района работают на местах, куда ударили оккупанты. Правоохранители документируют последствия очередного преступления российской оккупационной армии и помогают пострадавшим от коварных действий врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили мощные обстрелы в Луганской области. Вследствие удара погибли и получили ранения мирные жители.

А на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погибла семья с ребенком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!