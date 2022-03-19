В результате вражеского удара по Макарову на Киевщине погибли семь человек, пять ранены. Фото
Российские оккупанты из минометов обстреляли город Макаров в Киевской области. В результате обстрела 18 марта погибли 7 человек.
Еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.
"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице. В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное здание и другие строения", - отметили правоохранители.
Полицейские Бучанского района работают на местах, куда ударили оккупанты. Правоохранители документируют последствия очередного преступления российской оккупационной армии и помогают пострадавшим от коварных действий врага.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили мощные обстрелы в Луганской области. Вследствие удара погибли и получили ранения мирные жители.
А на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погибла семья с ребенком.
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