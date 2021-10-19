В рамках 'Большой стройки' Зеленского отремонтировали центральную улицу Борисполя

В Киевской области завершили капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Киевский Путь в Борисполе. Центральную улицу города, которую восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", готовят сдавать в эксплуатацию.

Об этом сообщила Киевская ОГА.

В ходе ремонта специалисты проложили внутренний и верхний слои, установили бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.

"Важность дорог общего пользования трудно недооценить. Ими жители Киевщины ежедневно ездят на работу. А гости, которые приезжают к нам в область, обращают внимание на их качество. Автодороги соединяют населенные пункты в пределах района, ведут к железнодорожным станциям и аэропортов, фактически "сшивают" регион. Именно поэтому капитальные ремонты существующих дорог и строительство новых для нас продолжает оставаться одной из приоритетных задач", — отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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На капитальный ремонт дороги из государственного бюджета выделили 35,3 млн грн.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.