В рамках 'Большой стройки' в августе откроют обновленную железнодорожную платформу на Святошино

Уже в августе завершится реконструкция железнодорожной платформы Святошино – первой пригородной станции, модернизируемой в рамках проекта Kyiv City Express. Он является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом рассказал в Facebook и.о. главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик. Он отметил, что станция – это крупный транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей Киева и пригорода.

"Расположение железнодорожной станции Святошино позволяет пассажирам удобно делать пересадку на другой общественный транспорт, в том числе метрополитен, по принципу "сухие ноги". Поэтому нам сверхважно развивать этот транспортный узел и делать его максимально комфортным для наших клиентов", – пояснил Юрик.

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Реконструкция станции происходит впервые с 1977 года. Там будет построена новая высокая платформа с навесом, созданы условия для обеспечения доступа всех категорий маломобильного населения. Станцию ​​оснастят современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности, сообщили в УЗ.

"Кроме того, станция – первая тестовая площадка для внедрения новейших технологий и IT-решений. "Укрзалізниця" установит автоматы для покупки билетов на пригородные поезда и турникеты. Автоматы позволят пассажиру быстро и удобно приобрести билет, а турникеты решат проблему "зайцев", – добавил Юрик.

Он подчеркнул, что подобный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны. Так, в следующем году планируется начать реконструкцию на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский.

"Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и "умной", сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", – подчеркнул руководитель УЗ.

Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что проект City Express планируется реализовать также в Харькове и Днепре.