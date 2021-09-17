В 'Парке Киевская Русь' покажут лошадей редких древних пород: что еще в программе

В "Парке Киевская Русь" 18 и 19 сентября покажут "коллекцию" лошадей редких древних пород. Там состоится познавательная программа на древнеславянскую тематику с конно-трюковыми выступлениями, играми, мастер-классами, а также катание на лошадях, исторические экспозиции, блюда из костра и экстремальные аттракционы.

Так, программа будет посвящена лошадям редких исторических пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. Представителей некоторых пород можно увидеть только в Княжестве, ведь они были привезены в Украину в единственном экземпляре.

Гости Древнего Киева узнают много интересного об истории этих пород, их особенности и о том, какие выдающиеся исторические личности обладали представителями той или иной породы. Каждый сможет подойти к лошадям, погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

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Эти уникальные лошади будут главными "звездами программы", конечно, в тандеме с опытными всадниками, актерами каскадерами конно-трюкового театра Древнего Киева. В эти дни они покажут свои умения и поразят зрителей показательными выступлениями по древним боевым искусствам.

Также жители Древнего Киева подготовили для гостей еще множество развлечений: театрализованные постановки на древнеславянскую тематику, интересные и познавательные для детей и взрослых, веселые игры и конкурсы, зажигательные славянские хороводы, мастер-классы, танцевальные флеш-мобы.

Посетители Княжества будут не только наблюдать за действом, но и сами смогут принять участие в веселых развлечениях.

В Княжестве можно и самому овладеть древним боевым искусством верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников "Князь Владимир". Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35.

Также можно пострелять из лука и покидать ножи в средневековом тире, вырезать монеты "на счастье" по старинным технологиям, покататься на лошадях верхом и в экипаже, примерить наряд времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любители экстремальных развлечений смогут пролететь над лесом по канатном спуске "Политайло" и скоростной горке "Змей Горыныч". В средневековой магазине можно выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память.

На Средневековой кухне можно отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Посещение происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток – на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

Цена билета: полный билет для взрослого – 200 грн, для пенсионеров и студентов – 150 грн, для детей школьного возраста – 80 грн, для дошкольников – бесплатно.

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