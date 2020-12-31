В метро Киева начали показывать время до прибытия поезда

Анна Прийма Кияни 14:04, 31.12.2020 Обновлено: 14:59, 31.12.2020

На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве заработали часы, показывающие время до прибытия поезда.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен", программно-аппаратный комплекс в реальном времени рассчитывает расстояние и показывает отсчет.

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, отображается с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные оперативно обновляться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:

  • Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

  • Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";

  • Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

  • Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

  • удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

  • удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).

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