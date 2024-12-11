В комплекс Fly Park в Киеве привезли пушистых троллей

В детском развлекательном центре Fly Park на Оболони открылся "Парк троллей" с масштабными инсталляциями до трех метров в высоту.

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Главные герои парка – пушистые тролли, оживаемые с помощью механизмов аниматроники. Они двигаются, разговаривают и приветствуют гостей парка. В рамках мероприятия посетители могут исследовать тематические локации с огромными пушистыми фигурами, а также участвовать в развлекательных программах и интерактивных играх для детей. Кроме того, гостей развлекают аниматоры, а также проводятся театрализованные представления по выходным.

Следует отметить, что все фигуры троллей и декорации выставки сделаны в Украине. Посетителям парка также будут доступны другие игровые зоны комплекса Fly Park без дополнительных затрат, в том числе мега-батуты, лабиринты и горки. На территории парка также находятся фуд-корты и лаунж зона.

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.

Предусмотрены льготные билеты. Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Адрес: Fly Park (ТРЦ DREAM berry, Оболонский проспект, 21Б, атриум Италия, 2 этаж)

График работы:

пн-пт с 11:00-21:00

cб-вс с 10:00-21:00

Стоимость билета: детский в будни –250 грн, в выходные –350 грн