В Киевской области задержали уличного наркодилера: какой товар у него изъяли. Фото

Сотрудники полиции Киевской области задержали мужчину, у которого при себе было обнаружено большое количество наркотиков. Как выяснилось, уличный наркодилер планировал сбыть 180 пакетиков опасного вещества с помощью так называемых "закладок".

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В настоящее время фигурант задержан. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области.

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По имеющейся информации, во время патрулирования в селе Микуличи сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте психотропных веществ.

"При досмотре его вещей правоохранители следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли более 180 свертков с PVP, которые злоумышленник хранил с целью сбыта посредством "закладок", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания, а изъятые вещества направили на экспертизу.

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По результатам следственных действий фигуранту было объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества, оборот которого запрещен, в крупных размерах.

Напомним, в Ивано-Франковске полицейские задержали 25-летнего жителя Харьковской области, у которого изъяли почти сотню свертков с психотропным веществом PVP. Наркотики были подготовлены для дальнейшего сбыта через систему "закладок". Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что столичные правоохранители ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина – изъято "товара" на сумму почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцативские".

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