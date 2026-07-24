В Киевской области погиб 14-летний подросток: что стало причиной трагедии. Фото

В Бориспольском районе Киевской области на железной дороге погиб несовершеннолетний подросток. Предварительно известно, что он занимался зацепингом, дело расследует полиция.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Рубель. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

"Предварительно известно, что подросток ранее неоднократно занимался зацепкой, и в отношении его родителей были составлены административные протоколы. К сожалению, такое развлечение всё чаще обходится детям самым ценным – жизнью. В очередной раз обращаюсь к родителям: говорите со своими детьми о смертельной опасности зачепинга. Объясняйте, что ни одна минута острых ощущений или желание произвести впечатление на сверстников не стоят человеческой жизни", – говорится в его сообщении.

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Инциденты на железной дороге

Вечером 21 июля в Кременчуге двое подростков 13 и 14 лет получили травмы, находясь на железной дороге. Они взобрались на крышу грузового вагона, где их поразил электрический ток от контактной сети. Подростки в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

В Белоцерковском районе Киевской области 13-летнего мальчика ударило током, когда он залез на вагон-цистерну. Пострадавший был в сознании, однако получил серьезные электроожоги.

Подросток получил ожоги 80% тела, мальчик с ожогами туловища, шеи, лица и ног госпитализирован в городскую областную детскую больницу.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, в Киеве произошла трагедия. В Соломенском районе столицы трое подростков залезли на крышу поезда: один погиб от поражения током, двое с ожогами госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе столицы в среду, 1 апреля, на железной дороге погиб малолетний мальчик. Предварительно установлено, что ребенок находился между вагонами и во время движения упал на рельсы и попал под колеса поезда.

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