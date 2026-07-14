В Киево-Печерской лавре открыли для посетителей дальние пещеры и освятили бюст гетмана Мазепы: Епифаний провел молебен. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре открыли для посетителей Дальние пещеры, а митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел там молебен по случаю Дня украинской государственности. В ходе торжеств также освятили бюст гетмана Ивана Мазепы, установленный возле Успенского собора.

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В торжествах приняли участие правительственные чиновники, архиереи Православной церкви Украины и военные. Информацию собрал OBOZ.UA.

Открытие Дальних пещер приурочили к Дню украинской государственности. Молебен совершили в церкви Рождества Богородицы, расположенной на территории Нижней лавры.

По словам митрополита Епифания, открытие пещер является еще одним шагом к возвращению Лавры украинцам.

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"Это один из примеров того, как Лавра возвращается к украинцам", — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

По словам митрополита ПЦУ, переход храмов в состав украинской церкви является важным шагом в процессе утверждения украинской идентичности Киево-Печерской лавры.

"Ну, я лично в этих двух храмах — Рождества Богородицы и Аннозачатийском храме — впервые. Мы постепенно добиваемся благословенных успехов. Это казалось чем-то очень сложным. Но видите, в наши дни творятся чудеса. Это чудо, ведь мы украинизируем Лавру, и она становится по-настоящему украинской", — заявил Епифаний.

Директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко отметил, что церковь Рождества Богородицы, где состоялся молебен, была построена в 1696 году.

Несмотря на то, что рядом расположено немало захоронений времен Российской империи, храм имеет непосредственную связь с эпохой гетмана Ивана Мазепы, ведь его построил брат гетмана — полковник Макиевский.

Отныне Дальние пещеры будут открыты для верующих в определенные дни и часы, а посетить их в рамках экскурсии можно будет по предварительной записи через заповедник.

Кроме того, священники Православной церкви Украины будут проводить там богослужения в религиозные праздники и каждое воскресенье.

Епифаний также рассказал, что впервые за последние 22 года побывал в пещерах. Ведь тогда было трудно представить, что украинская молитва снова будет звучать в Лавре.

Помимо открытия пещер, митрополит освятил бюст гетмана Ивана Мазепы, установленный возле Успенского собора.

В церемонии приняли участие представители власти, духовенство и военнослужащие, в частности почетный отряд 12-й бригады специального назначения "Азов".

Мемориальный знак расположен рядом с Успенским собором, который был поврежден в результате российского удара беспилотником в июне.

В этом году Киево-Печерская лавра также будет отмечать 975 лет со дня первого письменного упоминания и 100-летие создания заповедника на территории святыни.

Напоминаем, что Кабмин Украины утвердил постановление, определяющее место расположения Украинского национального пантеона. Его планируется создать на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в Киеве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины на территории Киево-Печерской Лавры установлен памятник гетману Ивану Мазепе. Дух Московии навсегда исчез из украинской святыни!

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