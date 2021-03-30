В Киеве женщину, истекающую кровью, не приняли в больнице из-за COVID-19

В одной из больниц Киева женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в помощи и госпитализации, поскольку она болела коронавирусом.

Пациентка находилась на 14 дне болезни, когда, согласно протоколу, человек не представляет опасности для окружающих. Об этом рассказала член комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирина Суслова в Facebook.

"В городе карантин – ничем не можем помочь! Именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальное маточное кровотечение в одной из столичных клиник на днях и отказали в госпитализации", – написала киевлянка.

По ее словам, подругу посреди ночи в полубессознательном состоянии выставили на улицу и предложили вызвать такси, не оказав помощи и не выслушав.

"Друзья, я не буду подробно расписывать, количество звонков и коммуникаций, которые нам пришлось предпринять, чтобы исправить эту ситуацию", – отметила Суслова.

Женщина считает, что в Украине бросили все силы на борьбу с коронавирусом, а других больных оставили один на один со своими проблемами. Большинство гинекологических отделений столицы перепрофилированы для зараженных COVID-19, напомнила Суслова.

"А значит при любых осложнений найти помощь будет крайне сложно. И это, когда время идет на минуты – надо говорить какими могут быть последствия?" – подчеркнула женщина.

Суслова добавила, что врачи, работающие с женщинами больными коронавирусом, должны учитывать противопоказания. Поскольку определенные препараты, помогающие в борьбе с заболеванием, имеют побочные последствия и могут вызвать аномальное маточное кровотечение, как и произошло у ее подруги.

"Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, должен ее получить! И карантин здесь не оправдание", – заявила киевлянка.

Скриншот. Ирина Суслова в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Херсоне в областной клинической больнице зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболели 53 человека, половина из которых – врачи.