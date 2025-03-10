В Киеве запретили эвакуировать авто во время воздушных тревог - КГГА

В столице Украины Киеве, где сирены-предупреждения о вражеских атаках раздаются не только ночью, но и днем в рабочее время, запретили эвакуировать авто во время воздушных тревог.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

Отмечается, что такое решение призвано сделать невозможными случаи, когда эвакуация транспорта мешает владельцам быстро добраться до укрытий во время угрозы.

Также инспекторы не смогут выписывать штрафы за нарушение ПДД, в частности за неуплату за парковку.

Эвакуировать могут только автомобили, которые существенно препятствуют движению спасательной, специальной коммунальной техники, общественного транспорта, военной техники, машин скорой медицинской помощи.

"В очередной раз подчеркиваю: с начала полномасштабного вторжения во время воздушных тревог инспекция по парковке не осуществляет временных задержаний транспортных средств. А также не выносит постановлений о нарушении правил дорожного движения и не штрафует за неуплату за парковку. Такое решение обусловлено заботой о безопасности граждан", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он добавил, что инспекция по парковке будет неукоснительно соблюдать этот принцип до истечения срока действия военного положения.