В Киеве загорелась высотка: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие. Фото и видео

В субботу, 13 февраля, в Киеве на улице Маршала Конева 19/14 в высотном жилом здании произошел пожар, в котором пострадали люди.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы, из-за пожара было временно ограничено движение на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева.

В ГСЧС добавили, что пожар возник в одной из квартир на 4-этаже 22-этажного дома на общей площади 70 кв. м. Во время ликвидации огня, из из здания вывели 16 человек, из них 5 детей.

Отмечается, что двое получили травмы: владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей доставили в Киевский ожоговый центр. Также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.

В результате пожара квартира выгорела полностью, закопчены стены и потолок общего коридора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошел пожар в торговом центре "Коралл". В огне погиб мужчина.