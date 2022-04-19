В Киеве за время войны не прекратила работу ни одна из больниц, – Марина Порошенко

Ни одно медицинское учреждение в Киеве не прекращало работу после начала российского вторжения. Благодаря сети партнеров во всем мире и гуманитарным хабам в больницы доставляются необходимые медикаменты.

Об этом в интервью изданию "Буквы" рассказала Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она также рассказала об организации гуманитарной медицинской помощи в столице и наиболее пострадавших районах Киевщины.

"Киевские детские дома, интернаты и дома для детей с нарушениями развития были эвакуированы в западные области Украины и страны Европы. Самое главное – они в безопасности", – сказала Марина Порошенко.

Видео дня

"Также важно, что в Киеве за время войны не прекратила работу ни одна из больниц, большинство врачей были на своих рабочих местах. Мы находимся в постоянном контакте с ними и помогаем", – говорит глава профильной Комиссии Киевсовета.

"Благодаря гуманитарным штабам, созданным "Европейской Солидарностью", за это время передали большую партию медикаментов для Киевской больницы скорой медицинской помощи и Киевского военного госпиталя. Также в сотрудничестве с общиной украинцев в Тюрингии (Германия) для Киевского госпиталя мы привезли 3 кареты быстро" "Эти реанимобили будут работать не только в Киеве и окрестностях, но и будут перевозить раненых из Василькова, Белой Церкви, Ирпеня, Бучи и тех территорий, которые будут под обстрелами", – сообщила Марина Порошенко.

Она также отметила, что благодаря сети партнеров по всему миру и гуманитарным хабам, организованным в западных областях Украины, поставляются необходимые медикаменты, кровоостанавливающие средства и перевязочные материалы.

Марина Порошенко также сообщила, что в населенные пункты Киевщины, наиболее пострадавшие от оккупантов, прибыли мобильные медицинские бригады из Польши.

"Несколько дней назад к нам приехали волонтерские бригады из Польши. Одно время они будут оказывать медицинскую помощь людям Киевщины, в тех населенных пунктах, где россияне разрушили всю инфраструктуру, и где сейчас не работает ни одно медицинское учреждение", – говорит Марина Порошенко.