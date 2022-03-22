В Киеве за сутки задержали 149 диверсантов, комендантский час продолжается – военная администрация

В последнее время в Киеве активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) врага. В столице только за сутки, 21 марта, задержали 149 диверсантов.

Об этом сообщает Военная администрация Киева в Telegram. Кроме того, спасатели ГСЧС обезвредили за день 10 взрывоопасных предметов.

Из-за такой активности ДРГ на Киевщине и в самой столице решили ввести усиленный комендантский час. Он начался в 20:00 21 марта и продлится до 7:00 среды, 23 марта.

"Киев и область готовится обезвреживать ДРГ и мародеров", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области военное командование снова усиливает комендантский час. Это связано с большой вероятностью новых обстрелов и активной работой диверсионно-разведывательных групп.

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Военные рекомендуют не покидать свои дома и, если есть такая возможность, оставаться в укрытиях, или направляться в них сразу после сигнала тревоги.

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