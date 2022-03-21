В Киеве и области снова усиливают комендантский час – Кличко объяснил почему

В Киеве и области военное командование снова усиливает комендантский час. Это связано с большой вероятностью новых обстрелов и активной работой диверсионно-разведывательных групп.

Такое объяснение дал мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов. Он отметил, что комендантский час продлится с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.

"Усиление комендантского часа связано с большой вероятностью новых обстрелов. Поэтому военные рекомендуют не покидать свои дома и, если есть возможность, оставаться в укрытиях. Или следовать за ними сразу после сигнала тревоги. Во-вторых, это связано с активной работой диверсионно-разведывательных групп. Не секрет, что такие есть в нашем городе. Большое количество ДРГ уже ликвидировано. И военные и правоохранители будут работать над обнаружением и обезвреживанием диверсантов", сказал – Кличко.

Видео дня

По словам мэра Киева, увеличение количества обстрелов жилых кварталов города российскими войсками направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице и посеять панику среди людей.

"Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не вышло. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают бить по домам мирных людей. Рассказывая в своей пропаганде, что воюют якобы исключительно с военными, – сказал мэр столицы. – Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия", – подчеркнул Виталий Кличко.