В Киеве за деньги меценатов достроят пешеходный мост на Оболонский остров, – Кличко

В этом году столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, которое осуществляет с 2020 года за счет меценатских средств.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В этом году столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, которое осуществляет с 2020 года за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета мы не привлекаем, – отметил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это – целевые средства, которые иностранные партнеры выделили для столицы на строительство именно этого объекта.

К началу 2023 года уже установили 3 опоры моста и приступили к установке четвертой, а также закупили материалы. В этом году за средства, предоставленные Метрополией Большого Парижа, завершат установку 4-й опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично – прогонные конструкции и приобретут металлоконструкции.

Напомним, по проекту, конструкция моста будет опираться на 4 опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 метра, длина – 164 метра. Мост будет интересен архитектурным видом и будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь городов не будет мешать.

Обустроит город и территорию острова Оболонский, входящего в региональный ландшафтный парк "Днепровские острова".

"Оболонский остров планируем превратить в современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", – отметил Виталий Кличко.