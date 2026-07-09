В Киеве ветеранам с инвалидностью компенсируют покупку авто: Кличко рассказал, кто может получить выплату

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с киевлянами-ветеранами с инвалидностью I и II групп, полученной в результате ранений на войне, которые получили от города частичную компенсацию за приобретенные автомобили. На этих машинах они приехали в столичную мэрию.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев стал первым городом в Украине, который ввел такую поддержку для ветеранов. Когда столица запускала эту инициативу, главной целью было помочь военным вернуться к активной жизни. В то же время мы понимали: потребности людей меняются, а значит, и программа должна развиваться. Благодаря системному диалогу с ветеранским сообществом мы усилили поддержку защитников и защитниц. Кроме того, право на компенсацию получили ветераны с инвалидностью I группы, полученной в результате войны, без ампутаций. В частности, два человека с полной потерей зрения получили частичную компенсацию за приобретенный автомобиль, а за рулем у них сидят их близкие", – рассказал мэр столицы.

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По словам Кличко, с начала года Киев уже выплатил компенсации за 34 автомобиля: 27 новых и 7 подержанных. Общий объем финансирования превысил 20 миллионов гривен.

"Право на такую поддержку имеют киевляне-ветераны, а также ветераны с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, проживающие и зарегистрированные в Киеве более одного года. Для многих из них автомобиль — это возможность самостоятельно добраться на работу, к врачу, на реабилитацию", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева пообщался с защитниками о том, с какими проблемами они сталкиваются и какие решения города помогают им интегрироваться в мирную жизнь.

По итогам встречи столичные власти разработают новые решения по программам поддержки ветеранов.